ضبط حاويتين تحتويان (مستلزمات طبية)مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2022/02/09 | 16:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ضبطت هيئة المنافذ الحدودية، حاويتين تحتويان (مستلزمات طبية)مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان:" انها تمكنت ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني في منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط حاويتين تحتويان (مستلزمات طبية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد حيث تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة".وأضافت:" تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي واحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"./انتهى7

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