المالكي يتهم أطرافا متمادية بأستباحة الدماء وأنتشار الجريمة في جنوبي البلد

2022/02/09 | 16:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أتهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أطرافا/لم يسمها/ متمادية بأستباحة الدماء وأنتشار الجريمة في جنوبي البلد.وقال المالكي في تغريدة له على تويتر:" ان ما حصل في جنوبي البلد هو مسلسل خطير من عمليات التصفية الجسدية لرجال الأمن والقضاء والمواطنين عموماً، تقوم به جهة تعرفها الاطراف جميعاً، وصارت متمادية في أستباحة الدماء وأنتشار الجريمة، وهذا يستلزم من كل الفعاليات الاجتماعية والعشائرية مؤازرة الاجهزة الأمنية في محاربتها ومحاسبتها"./انتهى7

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