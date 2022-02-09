توضيح من الشرطة حول أنباء محاولة اغتيال مدير بلدية ميسان

2022/02/09 | 16:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بثت منصات تابعة للفصائل المسلحة أنباءً عن محاولة اغتيال

الترا عراق - فريق التحرير

نفت مديرية الشرطة في محافظة ميسان، الأربعاء، تعرض مدير البلدية إلى هجوم مسلح بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وذكرت المديرية في بيان، أنّ "الخبر غير صحيح"، مبينة أنّ "ما حدث هو مشاجرة بالأيدي أثناء عمل كوادر البلدية في تبليط أحد الشوارع، في حين تم التدخل وفض المشاجرة دون وقوع حادث يذكر".

ودعت المديرية، إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار واعتماد مصادرها الرسمية".

وكانت منصات على صلة بالفصائل المسلحة بثت معلومات عن محاولة اغتيال مدير البلدية نورس الساعدي.

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