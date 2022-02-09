2022/02/09 | 16:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد تقرير لموقع انسايد اربيا ، الاربعاء ، انه وعلى الرغم من انتهاء العراق من دفع تعويضات غزو نظام صدام سيء الصيت للكويت والبالغة 52.4 مليار دولار، الا ان استمرار دفع الحكومة العراقية الجديدة الاموال بعد سقوط النظام يقدم صورة قاتمة عن المجتمع الدولي.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع امريكي : تعويضات العراق الى الكويت تكشف ازدواجية تعامل المجتمع الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقع امريكي : تعويضات العراق الى الكويت تكشف ازدواجية تعامل المجتمع الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).