2022/02/09 | 16:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بتعويض قدره 250 ألف ليرة".. إردوغان يقاضي صحفية اتهمت بـ"إهانته"

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