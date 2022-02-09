2022/02/09 | 16:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ا.د جهاد كاظم العكيلي || ما الذي تبقى للعراق؟، سؤال يَشغل ذاكرة العراقيين، وسيظل يَطوف في مُخيلتهم الناجمة عن وحي الواقع المُعاش ..والكثير يتخيل أن الأمل أصبحت بوارقه كغروب الشمس لا كشروقها، وإن نهارهم لم يعد فيه ومضة للحياة بعد أن تبدلت كل المقاسات، وأن البلاد تحولت إلى بطاقات سكن يحملها […]

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