العثور على كدس للعتاد في إحدى قرى ديالى

2022/02/09 | 16:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثرت قوة أمنية، اليوم الاربعاء، على كدس للعتاد في إحدى القرى بديالى.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بناءً على معلومات أمنية دقيقة تمكنت مفارز مديرية شرطة ديالى بالتنسيق والمشاركة مع مفارز الأمن الوطني من العثور على كدس للعتاد تابع للعناصر الإرهابية في إحدى القرى التابعة الى ناحية كنعان، شرقي مدينة […]

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