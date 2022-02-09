2022/02/09 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه من الرافدين بشأن القروض والسلف للموظفين والمواطنين

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