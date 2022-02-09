زراعة كربلاء تنهي توزيع بذور الحنطة ذات الرتب العالية على الفلاحين

2022/02/09 | 16:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ أعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة عن انتهائها من تجهيز الفلاحين والمزارعين ببذور الحنطة ذات الرتب العليا والمصدقة للموسم الزراعي الشتوي2021 -2022من اجل تنفيذ الخطة الزراعية لمحصول الحنطة في محافظة كربلاء والبالغة مساحتها( 112286 دونما) .وقال مدير الزراعة مهدي الجنابي "تم الانتهاء من تجهيز الفلاحين والمزارعين الداخلين ضمن الخطة الزراعية ببذور الحنطة حيث بلغت الكمية المجهزة حتى انتهاء موعد التجهيز في 25 من شهر كانون الثاني الماضي 3865 طنا و550 كغم منها 211.635 طنا رتب عليا و 3653.915 طنا مصدقة ، وبنسبة تجهيز وصلت الى 76% من الحصة المقررة البالغة (5053) طنا من بذور الحنطة لمزارعي كربلاء".واضاف " ان معدل البذار ( 45 كغم ) للدونم الواحد لرتب الاساس و المسجلة والمصدقة "مبينا "ان سعر الطن من بذور نوع الاساس( 895) الف دينار والمسجلة ( 550) الف دينار والمصدقة ( 476 ) الف دينار ./انتهى

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