2022/02/09 | 16:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الصحة عن أرتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في العراق اليوم.وذكرت الوزارة في بيان:" انها سجلت/5360/ أصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق اليوم، و/ 7100/ حالة شفاء و/27/ حالة وفاة"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في العراق اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في العراق اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).