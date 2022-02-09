الصين توجه دعوة الى الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية

2022/02/09 | 16:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى التوقف عن فرض عقوبات لا نهاية لها وممارسة الضغط على كوريا الشمالية إذا كانت قلقة بشأن رفاهية شعبها.وأخبر تشاو الصحفيين في إفادة: “إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بصدق برفاهية الشعب الكوري الشمالي، فعليها أن تتوقف عن فرض […]

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