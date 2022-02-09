2022/02/09 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة: تسجيل 30 حالة وفاة وتلقي 59427 شخصاً للقاح كورونا خلال يوم واحد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة: تسجيل 30 حالة وفاة وتلقي 59427 شخصاً للقاح كورونا خلال يوم واحد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة: تسجيل 30 حالة وفاة وتلقي 59427 شخصاً للقاح كورونا خلال يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).