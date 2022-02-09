الكاظمي يزور بيت الشهيد الساعدي ويصدر توجيهات تخص العائلة

2022/02/09 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الأربعاء، بشجاعة القاضي الشهيد، وتصديه للجريمة المنظمة، ودوره الكبير في ملاحقة عصابات المخدرات داخل المحافظة” .

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، إنَّ “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زار، اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد البطل القاضي أحمد فيصل الساعدي في محافظة ميسان، مقدماً لهم أحرّ تعازيه ومواساته”.

وأكد الكاظمي أنَّ “دم الشهيد البطل لن يذهب سدى، وتجرى الآن متابعة خيوط الجريمة البشعة من قبل الأجهزة الأمنية”.

وتعهّد رئيس الوزراء بـ”الوصول إلى المنفذين وإنزال أشد القصاص بهم”.

ووجّه الجهات المعنية بتوفير الحماية لعائلة القاضي الشهيد، ومتابعة احتياجاتها، وإنجاز كامل حقوقها التقاعدية وتلبية كل متطلباتها.

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