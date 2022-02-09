النجف ينتزع ثلاثة نقاط مهمة من مضيفه الديوانية

2022/02/09 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق فريق نادي النجف فوزاً مهماً وثميناً على مضيفه الديوانية ،اليوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الهدف الاول للنجف المحترف ديدي تالا في الدقيقة السادسة من الشوط الاول، وفي الدقيقة 32 سجل المحترف ارنست تييري الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.

ورفع النجف رصيده للنقطة 32 بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد الديوانية عند النقطة 16 بالمركز الثامن عشر.

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