الرافدين يستأنف منح القروض والسلف لهؤلاء

2022/02/09 | 16:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، فروعه باستئناف منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب تلقته “ايرث نيوز” إن “المصرف وجه فروعه باستئناف منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين”.

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