الرافدين يوجه باستئناف منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين

2022/02/09 | 16:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، فروعه باستئناف منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب، إن “المصرف وجه فروعه باستئناف منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين”.

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