الصحة العراقية: 30 حالة وفاة و4681 اصابة جديدة بكورونا

2022/02/09 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة ،اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها “سجلت (4681) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل (6000) شخص للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت (30) حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم (59427)”.

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