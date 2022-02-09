نائب: الذي غر نتائج الانتخابات يعمل الان على تقسيم القرار الشيعي

2022/02/09 | 16:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو مجلس النواب رفيق هاشم ، الأربعاء، أن القوى سياسية التي عملت على تغيير نتائج الانتخابات الأخيرة تعمل على تقسيم الكتل الشيعية وزيادة الخلافات بينها.وقال هاشم لوكالة / المعلومة /، إن “الوضع السياسي الحالي الذي وصل له البلد تسوده الخلافات والصراعات بين مختلف القوى السياسية من جميع المكونات العراقية نتيجة […]

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