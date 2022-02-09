باكستان.. معالج يحتال على امرأة حامل ويزرع مسمارا في رأسها لهذا السبب

2022/02/09 | 16:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لجأت امرأة حامل في باكستان إلى مستشفى بسبب وجود مسمار في رأسها زرعه لها “معالج” أكد لها أن هذه الطريقة تضمن إنجاب مولود ذكر، بحسب ما أفادت مصادر طبية.وأوضح الطبيب حيدر خان الذي تولى علاج المرأة في المستشفى، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، أنها قصدت المستشفى الواقع في مدينة بيشاور، شمال غربي باكستان، بعدما حاولت نزع المسمار […]

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معالج يحتال على امرأة حامل ويزرع مسمارا في رأسها لهذا السبب أولاً على ايرث نيوز.

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