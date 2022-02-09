الاتحاد يتهم الحلبوسي بتأزيم الاوضاع داخل البيت الكردي

2022/02/09 | 16:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..أتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشنهاو، الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتازيم الحوارات داخل البيت الكردي.وقال خوشنهاو في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “قرار محمد الحلبوسي بفتح باب الترشيح مرة أخرى جاء لتأزيم التفاهمات داخل البيت الكردي في الوقت الذي نسعى لتقريب وجهات النظر بيننا وبين الحزب الديمقراطي […]

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