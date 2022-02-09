دولة تبدأ باختبار لقاح محلي ضد كورونا على البشر

2022/02/09 | 16:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، اختبار لقاح محلي الصنع ضد فيروس كورونا على البشر، بعد الحصول على الضوء الأخضر من هيئة تنظيم الأدوية.يذكر أن الأبحاث التي أجريت على لقاح “Merah Putih”، والذي سمي على إسم ألوان العلم الوطني الإندونيسي، تمت بقيادة جامعة Airlangga وشركة Biotis Pharmaceutical Indonesia.وواجه المشروع تأخيرات منذ بدايته في […]

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