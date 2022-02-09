هيئة المنافذ: ضبط حاوية سكائر مخالفة للضوابط في أم قصر الشمالي

2022/02/09 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الأربعاء، عن ضبطها لحاوية تحوي سكائر مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكر بيان للمنافذ الحدودية ، أن “الهيئة تمكنت بجهود ومتابعة ميدانية لجميع البضائع ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني في منفذ ميناء أم قصر الشمالي- من ضبط حاوية لسكائر مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد كونها غير موسومة بالتحذير الصحي وتجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء بدون مراجعة اصحاب العلاقة”.

واضاف انه “تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي واحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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