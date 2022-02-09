التعادل الايجابي يحسم مواجهة فريقي القاسم والقوة الجوية في ممتاز الكرة

2022/02/09 | 17:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة فريقي القاسم والقوة الجوية ضمن دوري الكرة الممتاز.وحل القوة الجوية ضيفاً على القاسم في ملعب الكفل لحساب الجولة 20 من البطولة.وافتتح القاسم اهداف المباراة بتوقيع اللاعب ديمي داوودة في الدقيقة 51، ليعدل القوة الجوية النتيجة في الدقيقة 64 بامضاء اللاعب احمد لفتة.واصبح رصيد […]

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