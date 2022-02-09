"جلسة تعاف".. كلوب يتحدث عن صلاح "المحبط للغاية"

2022/02/09 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، أن لاعب الفريق المصري، محمد صلاح، يرغب في المشاركة في مباراة الخميس ضد ليستر سيتي في الدوري، واستبعد مشاركة زميله السنغالي، ساديو ماني

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