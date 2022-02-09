حرب التمدد أم حرب الاقتصاد أيهما سينتصر.. أمريكا أم الصين؟

2022/02/09 | 17:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ليليان معروف تأبى الولايات المتحدة الأمريكية أن تستفيق من حلم القطبية الواحدة في ظل ظهور التنين الصيني وتصاعد النفوذ الروسي في المنطقة, واللذان تركا الساحة لعقود خلت بيد الولايات المتحدة الأمريكيّة لينتفضا مجدداً على نظام القطبية الواحدة والتفرّد الأمريكي في ساحات الصراع, من أفغانستان إلى العراق وليس انتهاءً بسوريا واليمن إضافةًللقواعد العسكريّة الأمريكية […]

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