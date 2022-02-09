في صدراتهم زوكربيرغ.. أثرياء التكنولوجيا يخسرون مليارات الدولارات وفقا لمؤشر بلومبيرغ

2022/02/09 | 17:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الانهيار التاريخي في أسهم شركة "ميتا" هذا الأسبوع إلى محو 42 مليار دولار من ثروة مارك زوكربيرج الشخصية، مما أدى إلى انخفاضه للمرتبة الـ14 في قائمة بلومبيرغ لأغنى أغنياء العالم.

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