2022/02/09 | 17:21 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ كشفت الدكتورة ألكسندرا زيكوفا، مديرة مركز علاج الإصابات المرضية المشتركة، عن أن إعادة التاهيل بعد التعافي من “كوفيد-19” قد تستمر ستة أشهر.
وتشير زيكوفا في حديث لوكالة Prime الروسية للأنباء، إلى أن فترة التاهيل بعد الشفاء من “كوفيد-19” يمكن أن تستمر حتى ستة أشهر.
لذلك من الضروري استشارة الطبيب في حالة استمرار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف نستعيد اللياقة بعد “كوفيد-19″؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتشير زيكوفا في حديث لوكالة Prime الروسية للأنباء، إلى أن فترة التاهيل بعد الشفاء من “كوفيد-19” يمكن أن تستمر حتى ستة أشهر.
لذلك من الضروري استشارة الطبيب في حالة استمرار […]
ظهرت المقالة كيف نستعيد اللياقة بعد “كوفيد-19″؟ أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف نستعيد اللياقة بعد “كوفيد-19″؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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