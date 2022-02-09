كيف نستعيد اللياقة بعد “كوفيد-19″؟

2022/02/09 | 17:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت الدكتورة ألكسندرا زيكوفا، مديرة مركز علاج الإصابات المرضية المشتركة، عن أن إعادة التاهيل بعد التعافي من “كوفيد-19” قد تستمر ستة أشهر.وتشير زيكوفا في حديث لوكالة Prime الروسية للأنباء، إلى أن فترة التاهيل بعد الشفاء من “كوفيد-19” يمكن أن تستمر حتى ستة أشهر.لذلك من الضروري استشارة الطبيب في حالة استمرار […]

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