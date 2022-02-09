عودة الروح لمكتبات الموصل بعد تدميرها على يد داعش في العراق

2022/02/09 | 17:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب على رفوف مكتبة الموصل في شمال العراق في 31 كانون الثاني/يناير 2022 © ا ف ب زيد العبيدي الموصل (العراق) (أ ف ب) – تستعد المكتبة المركزية لجامعة الموصل، إحدى أكبر الجامعات العراقية، لاستقبال القراء مجددا ورفدهم بمختلف الكتب، بعد ما تعرضت له من حرق ودمار خلال معارك طرد تنظيم الدولة الإسلامية من […]

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