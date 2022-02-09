حديث جديد عن مدرب المنتخب العراقي

2022/02/09 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم

الأربعاء، أن مدرب المنتخب الوطني

سيتفرغ لمهمة تدريبه تحضيراً لمواجهتي

الإمارات وسوريا ضمن التصفيات المؤهلة

لكأس العالم، فيما أشار إلى أن وفداً

عراقياً سيزور الإما

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