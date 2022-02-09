بالصور.. توجيه حكومي يخص عائلة القاضي

2022/02/09 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم الأربعاء، بتوفير كامل الحماية

لعائلة القاضي "أحمد فيصل الساعدي" في

محافظة ميسان، وإنجاز كامل حقوقها

التقاعدية وتلبية كل متطلباتها.

وقال مكتب الكاظمي في بيا

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