مسؤولة في بعثة الأمم المتحدة تزور مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء (فيديو)

2022/02/09 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت مسؤولة حقوق الانسان في بعثة الأمم

المتحدة بالعراق السيدة ايما والكر

مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء

المقدسة.

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