انفجار بالونة يتسبب بإصابات بين الطلبة بإحدى كليات جامعة ديالى

2022/02/09 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت كلية الفنون بجامعة ديالى، اليوم الأربعاء، بإنفجار بالونة صغيرة في الكلية مما تسببت بإصابات بين الطلبة .

وذكر بيان للكلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بالونة واحدة صغيرة انفجرت في كلية الفنون الجميلة بجامعة ديالى صباح اليوم، ما ادى الى جروح طفيفة لخمسة من الطلبة بسبب تعبئتها بغاز قابل للانفجار".وأضاف البيان: "كان طلبة المرحلة الثانية والثالثة في قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية بصدد اقامة فعالية ( تحقيق الأمنيات ) التي تتضمن فقرتين أحدهما اطلاق بالونات للأمنيات عبر كتابتها على البالونة ثم اطلاقها بعد ذلك ، والاخرى تنظيم بازار للهدايا".وتابع: "وقد حضر العميد موقع الحدث فور وقوعه ، مطمئنا على صحة الطلبة الذين تعرضوا للحادث ، وتبين ان الحادث بسيط للغاية".

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