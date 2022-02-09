الوطني الكردستاني يغضب مرة أخرى: ضرورة مراعاة الدستور بلا مجاملة الأطراف

2022/02/09 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، اليوم الأربعاء، أنه يجب احترام السياقات الدستورية في قضية انتخاب رئاسة الجمهورية.

وقال فقي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "قضية باب الترشح مرة أخرى لرئاسة الجمهورية فقط من آجل جهة سياسية، أمر يثير المخاوف بشأن عدم احترام القانون والدستور".

وأضاف أن "الدستور حدد مدة 30 يوما بعد انتخاب رئاسة البرلمان، من آجل التصويت على رئاسة الجمهورية، وهذا الأمر يجب أن يحسم بأسرع وقت، ولا ينبغي مجاملة الأطراف السياسية، واحترام القضاء الذي هو الفيصل".

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