أيائل ولاية أميركية مصابة بفيروس كورونا

2022/02/09 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

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أظهرت دراسة بحثية انتشار فيروس كورونا بشكل واسع بين نوع من الأيائل في ولاية أيوا الأميركية، في أول توثيق من نوعه لانتشار الفيروس عند الحيوانات البرية وفقًا لباحثين.

علماء في جامعة ولاية بنسلفانيا وبالشراكة مع إدارة الموارد الطبيعة في أيوا، فحصوا مئات العينات من أيائل بيضاء الذيل التي جمعوها في عامي 2020 و2021.



وأظهرت النتائج أن 80 في المئة منها مصابة بفيروس كورونا.

وحتى الآن، لم تُوثق أي حالات لانتقال الفيروس من أيائل إلى إنسان، ولكن علماء يخشون من أن يتحور الفيروس داخل الحيوانات وينتقل منها إلى البشر.ولم تظهر أي أعراض على الأيائل، كما لم يتضح حتى الآن كيف انتقل إليها الفيروس، ولهذا يراقبها المسؤولون للتأكد ألا تشكل أي خطر على الناس في المستقبل.يذكر أن نشاطات صيد الأيائل تدعم آلاف الوظائف في الولايات المتحدة وتحقق أرباحًا تصل إلى مليارات الدولات سنويًا.

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