ناظم : مجلس الوزراء وافق على تنفيذ مشروع مصفى حديثة النفطي

2022/02/09 | 17:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم :" ان مجلس الوزراء وافق على تنفيذ مشروع مصفى حديثة النفطي لزيادة الانتاج وتحسينه"./انتهى7

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