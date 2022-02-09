ناظم : الكاظمي اوصى الوزراء بالتركيز على اعمالهم دون التدخل بالمسائل السياسية

2022/02/09 | 17:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اوصى خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، الوزراء بالتركيز على اعمالهم دون التدخل بالمسائل السياسية "./انتهى7

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