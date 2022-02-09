هل ستُعيد أمريكا إحياء “الثورة السوريّة” المُسلّحة في الأسابيع القادمة؟

2022/02/09 | 17:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الباري عطوان في ظل التوتّر الجديد المُتفاقم سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا بين الولايات المتحدة وحُلفائها الأوروبيين من ناحيةٍ، والمحور الرباعي الصيني، الروسي، الشّمال كوري، الإيراني من ناحيةٍ أخرى، خاصّةً على جبهتيّ تايوان في شرق آسيا، وأوكرانيا في وسط أوروبا، هُناك ترتيباتٌ مُتسارعة لتَفعيل الأزمات، والصّراعات في منطقة الشّرق الأوسط، ابتداءً من سورية، ومُرورًا […]

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