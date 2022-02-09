ميدل ايست البريطانية : الامريكان وراء الانهيارات التي ستضرب المزارات الاثرية في العراق

2022/02/09 | 17:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..اكد تقرير لصحيفة ميدل ايست آي البريطانية ، الاربعاء، انه وعلى الرغم من اهميتها الدينية والثقافية فقد غدت المزارات والاضرحة القديمة في بغداد والتي تعود الى قرون مضت في حالة سيئة جدا بسبب الغزو الامريكي والاهمال والفساد .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان “العراق يعد موطنا لعشرات الأضرحة القديمة […]

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