طبول الحرب.. اوكرانيا -سر الضجيج- - علي عباس خفيف

2022/02/09 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عباس_خفيف ذكرت اوكالة بي بي سي يوم 30/1/2022 جملة من تصريحات الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي" فقد صرّح قائلاً:-- "أن الحلفاء الغربيين قد بالغوا في رد فعلهم على الأزمة." وهو التصريح الذي تجاهله "ستولتنبرغ" الامين العام للناتو في تصريحاته العدائية ضد موسكو..



يأتي ذلك بعد أن حض الرئيس الأوكراني الصحفيين على:-"عدم إثارة الذعر بشأن حشد القوات الروسية على حدود بلاده."- وقال الرئيس الاوكر ......





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