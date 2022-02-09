صور.. مصر تعلن العثور على مئات من

2022/02/09 | 17:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت بعثة أثرية تشيكية خبيئة لمواد التحنيط في العصر الفرعوني، أثناء أعمال الحفر الأثري داخل مجموعة من آبار الدفن التي تعود إلى عصر الأسرة الـ26.

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