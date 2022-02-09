الوحيلي: قرار فتح باب الترشيح سياسي لإعطاء زيباري وقت أضافي 

2022/02/09 | 17:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين المحلل السياسي رياض الوحيلي ، الأربعاء، أن قرار فتح باب الترشيح مرة أخرى لمنصب رئيس الجمهورية قرار سياسي وقال الوحيلي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “قرار فتح باب الترشيح مرة أخر من قبل الحلبوسي هو قرار سياسي لفسح المجال لهوشيار زيباري وترشيحه مرة أخرى من خلال إعطائه وقت أضافي […]

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