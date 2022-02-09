الإمارات: إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية تدريجيًا لتصل أقصاها منتصف فبراير

2022/02/09 | 17:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، الأربعاء، إلغاء القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية في كافة الأنشطة والفعاليات.

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