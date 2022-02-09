رسمياً.. مدرب جديد يقود سوريا في تصفيات المونديال

2022/02/09 | 17:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الاتحاد السوري بكرة القدم، تسمية مدرب جديد لقيادة المنتخب الوطني بكرة القدم.وذكر الاتحاد السوري في بيان ان “اللجنة المؤقتة للاتحاد العربي السوري لكرة القدم، قررت تسمية إياد مندو مديراً للمنتخب الوطني الأول، والكابتن غسان معتوق مدرباً للمنتخب”.وتابع ان “الكادر التدريبي يتألف من موفق فتح الله مديراً لقسم المنتخبات، وإداري عام […]

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