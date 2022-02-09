2022/02/09 | 18:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب النائب مصطفى سند، اليوم الاربعاء، البنك المركزي بتقديم جدولاً تفصيلياً يتضمن كشفاً لحساب الإتفاقية العراقية – الصينية.وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها وكالة ايرث نيوز، ان “الطلب يشمل الكشف عن الرصيد والمدخلات والسحوبات الشهرية بالدولار وتوضيح أسباب السحب”.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



نائب يطالب البنك المركزي جدولاً تفصيلياً يتضمن كشفاً لحساب الإتفاقية العراقية – الصينية أولاً على ايرث نيوز.

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