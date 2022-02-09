الرافدين: استئناف منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين



الرافدين: استئناف منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين
2022/02/09 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قام مصرف الرافدين ،اليوم الأربعاء، بتوجيه فروعه باستئناف منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب ، إن “المصرف وجه فروعه باستئناف منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين”.

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