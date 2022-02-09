2022/02/09 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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قام مصرف الرافدين ،اليوم الأربعاء، بتوجيه فروعه باستئناف منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب ، إن “المصرف وجه فروعه باستئناف منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: استئناف منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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