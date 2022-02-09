كاتب سوري: أمريكا تهرب نفطنا وقمحنا إلى كردستان لتمويل الارهاب

2022/02/09 | 18:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اتهم الصحفي والكاتب السوري عيد دروش، الأربعاء، الولايات المتحدة بسرقة النفط والقمح السوري لتمويل الإرهاب في المنطقة، موضحاً أن، سرقة النفط السوري من قبل أمريكا يقدر بـ3 ملايين برميل شهرياً.وقال دروش في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “المخابرات الروسية في المنطقة تؤكد على سرقة النفط السوري ونقله إلى كردستان العراق وبيعه بثمن بخس من […]

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