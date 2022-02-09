محللون يرجحون اختيار عراقي ذي خبرة عسكرية لقيادة داعش

2022/02/09 | 18:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمة شبهات قوية أن العيساوي لا يزال على قيد الحياة.

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