ملاحظات أولية حول عملية القضاء على زعيم داعش

2022/02/09 | 18:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "تعتبر هذه العملية استمرارا لتكتيكات عسكرية تم اتباعها في عدة عمليات سابقة"

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