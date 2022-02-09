كوبا : بيان تيار كومينيستاس (شيوعيون) بصدد محاكمات متظاهري 11 تموز/يوليو - تيار شيوعيون - كوبا

2022/02/09 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيار_شيوعيون_-_كوبا كل دولةٍ هي قمعيةٌ، كان يقول لينين في كتابه الدولة و الثورة.



يجب إضافة أمرٍ أساسي، ألا وهو أن الطابع السياسيّ للدولة محددٌ أيضا بالطبقة التي تقمعها الدولة.



في فترة الانتقال نحو الشيوعية، تقمع الدولة الاشتراكيةُ البرجوازيةَ والثورةَ المضادة؛ وبالتالي فإن دولةً تقمع الطبقةَ العاملةَ المحتجة من أجل مطالب اقتصادية دولةٌ بعيدةٌ عن أن تكون اشتراكية.سرّعت أيام يوليو/ تموز 2021 أزمةً سياسية في كوب ......





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