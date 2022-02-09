الأرقام لا تكذب: الانتحار في العراق أكثر من أي وقت مضى

2022/02/09 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلصت دراسة أعدتها وزارة الداخلية إلى زيادة في حالات الانتحار بنسبة تتجاوز 10% سنوياً.

وأشرت الدراسة تسجيل 772 حالة خلال عام 2021، وهي أكثر بنحو 100 حالة عن العام الماضي, مبينة أن نسبة الذكور تشكل أكثر من 55 في المئة في حين تجاوزت الإناث 44 في المئة.

وأشارت الدراسة الى أن الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام فرص العمل، عززت من حالة اليأس والتشاؤم لدى كثير من الأشخاص الذي يعيشون في أسر فقيرة.

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